Priscilla Alcântara tenta por fim em rumores de affair, mas Vitor Kley solta: ‘Estamos nos curtindo’

Apresentadora está comandando a atual temporada do ‘TVZ’ e recebeu o cantor como convidado

Reprodução/Multishow Priscilla Alcântara gaguejou após comentário de Vitor Kley no 'TVZ'



A cantora e apresentadora Priscilla Alcântara recebeu como convidado o cantor Vitor Kley no “TVZ” da última quinta-feira, 21. Durante a atração musical do Multishow, a ex-apresentadora do “Bom Dia & Cia” tentou colocar um fim nos rumores de que ela e o dono do hit O Sol estão vivendo um affair. “Não para de chegar tia minha na minha casa perguntando, queria que você esclarecesse para as pessoas. Você não está solteiro?”, perguntou a apresentadora. O cantor, que visivelmente foi pego de surpresa, ficou sem reação e Priscilla insistiu: “Responde, Vitor”. O artista então declarou: “Nós estamos, né? Livres”. A co-apresentadora do “The Masked Singer Brasil” reforçou: “Viu, gente, nós estamos solteiros, está tudo bem”.

Vitor comentou que essa pergunta não estava no roteiro do programa e Priscilla explicou: “É curiosidade da apresentadora”. O cantor então rebateu: “Foi tu que inventou isso para me ferrar. Foi tu me botou… eu estou ligado”. A cantora tentou disfarçar dizendo que era uma “curiosidade do Brasil”, pois as pessoas gostam de saber da vida amorosa dos famosos. O que ela não esperava é que Vitor soltaria o seguinte comentário: “Nós estamos se curtindo, né?”. Priscilla gaguejou, mas rapidamente falou: “Curtindo participar do ‘TVZ’. De resto, a gente está solteiro, gente. Podem ficar tranquilos (risos)”. Vitor não assume um relacionamento desde janeiro, quando terminou seu namoro com a atriz portuguesa Carolina Loureiro. Já Priscilla sempre manteve sua vida amorosa longe dos holofotes. Os rumores de que os artistas estariam vivendo um affair começaram em maio, quando foram vistos juntos na casa da cantora Lorena Chaves.