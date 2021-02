Lucas Penteado comenta saída de Karol Conká do ‘BBB 21’: ‘Desejo aprendizado’

Ator também desmentiu uma suposta publicação feita por ele criticando a sister por dizer que são amigos

Reprodução/Globo/24.02.2021 Lucas Penteado comentou sobre a saída de Karol Conká, participante com maior rejeição do 'BBB'



O Brasil se uniu e Karol Conká foi eliminada do “BBB 21” com a maior rejeição da história do reality show da Globo. Após o público se chocar com a alta porcentagem de Nego Di, eliminado com 98,76%, a cantora superou esse número e recebeu 99,17% dos votos em um paredão triplo. A postura da rapper dentro da casa fez com que ela se tornasse a vilã dessa edição e um dos participantes que se desentendeu com Karol e chegou a desistir do jogo foi Lucas Penteado. Com a eliminação da cantora, ele se posicionou nas redes sociais. “O BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão! Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar”, escreveu Lucas no Twitter.

Ao falar ao vivo com Tiago Leifert após ser eliminada, a rapper disse que sabia que tinha errado com Lucas, sendo que ela chegando a tirar o ator da mesa por não querer comer na presença dele, mas afirmou que eles são amigos. Para causar burburinho, um seguidor mudou seu nome no Twitter para Lucas Penteado, colocou a mesma foto que o ator possui na rede social e postou: “A gente é amigo é o caralh*”. Rapidamente, o print da suposta publicação de Lucas começou a circular nas redes sociais e ele se pronunciou: “Não quero cercear ninguém de brincar e se divertir com entretenimento e memes, inclusive quem muda o nome do perfil no Twitter e faz a zoeira comigo e essa situação. Mas fiquem ligados que apenas o meu perfil oficial representa os meus posicionamentos. Estamos juntos, família! Boa noite”.

O BBB é um jogo. Tudo é diferente, é em outra dimensão! Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar ♥️ — Lucas Penteado 🏀 (@koka_lucas) February 24, 2021

O primeiro print não é o Lucas gente. Olhem o @ foi o Gustavo Rocha que mudou pra baitar geral. A mensagem real do Lucas é a outra. pic.twitter.com/UmuhmVndcZ — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 24, 2021