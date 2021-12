Quem beijou quem? Famosos curtem festa organizada por Gkay e vídeos viralizam

Viih Tube foi vista aos beijos com um ex-participante de ‘A Fazenda’ e com um famoso tiktoker; Kéfera também fez sucesso nas redes sociais ao ficar com um ator e registrar vários beijos

Reprodução/Instagram/kefera/06.12.2021 Kéfera ficou com Vittor Fernando, que também ficou com Alvaro na festa



A festa organizada pela influenciadora digital Gkay está dando o que falar nas redes sociais. O evento aconteceu neste fim de semana em um hotel em Fortaleza, no Ceará, e contou com a presença de diversos famosos e com apresentações de Wesley Safadão, Zé Felipe, Alok, Pedro Sampaio, Léo Santana, Xand Avião e É o Tchan. A “Farofa da Gkay” acontece desde 2017, mas este ano ganhou uma proporção maior e gerou muitos comentários. As ex-BBBs Bianca Andrade e Sarah Andrade, por exemplo, viraram assunto por comparecerem à farofa usando a mesma roupa. Elas tiraram fotos juntas e deram risada da coincidência. Entretanto, o que mais se fala nas redes sociais é sobre os famosos que aproveitaram a festa para beijar muito.

A influenciadora digital Viih Tube, que terminou o namoro com Bruno Magri há cerca de dois meses, foi vista aos beijos com o ex-participante de “A Fazenda 13” Lipe Ribeiro. A ex-BBB mostrou que está curtindo a vida de solteira e também ficou com o tiktoker Isaías. O cantor João Guilherme aproveitou a festa e apareceu beijando a cantora Belle Kaffer. A influenciadora e atriz Kéfera também bombou nas redes sociais por fazer lives registrando vários momentos da farofa e por ser flagrada beijando o ator Vittor Fernando, que é um verdadeiro sucesso no TikTok. Também estão circulando vídeos de Vittor ficando com os influenciadores Lucas Guedez e Alvaro, que mais tarde ficou com Thomas Santana, outro influenciador que marcou presença do comentado evento. Veja vídeos:

Viih Tube beijando Lipe Ribeiro pic.twitter.com/TRDQfNHHIu — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2021

e da série beijos aleatórios da farofada, vem ai viih tube e isaías #farofadagkay pic.twitter.com/FfIFUah601 — luana (@cyrusmotel) December 6, 2021

A KEFERA BEIJANDO O VITTOR FERNANDOOO AHHH ESSE MACHO É UM TESÃO #farofadagkay pic.twitter.com/PByo4QCCTZ — RYAN❤️‍🔥 (@oryancostta) December 6, 2021

o beijo do alvaro e do thomas santana, as lives da kefera são as melhores sempre #farofadagkay pic.twitter.com/hQJ1gfCafw — Wes bezerra (@wesbzzr) December 6, 2021

Quem e gossip perto de kefera buchmann KKKKKKK#farofadagkay pic.twitter.com/6BDOITZATc — maju (@maju_santt) December 6, 2021