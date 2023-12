Quem é Renato Cariani? Conheça influenciador fitness com 7 milhões de seguidores alvo de operação da PF

Influenciador digital é suspeito de envolvimento em esquema de desvio de produtos químicos utilizados na produção de cocaína e crack

Reprodução/Instagram/@renato_cariani Renato Cariani é instrutor fitness e professor de química



O influenciador fitness Renato Cariani foi alvo de uma operação da Polícia Federal de São Paulo (PF-SP) na manhã desta terça-feira, 12. O educador físico é suspeito de envolvimento em esquema de desvio de produtos químicos utilizados na produção de cocaína e crack. Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Cariani aparece em diversos podcasts, com entrevistas e dicas sobre o mundo fitness, além de ser instrutor de personalidades como Danilo Gentili e Sergio Sacani, do canal “Space Today”. Professor de educação física, química e empresário, Renato é sócio da empresa Anidrol Química, localizada em Diadema, na Grande São Paulo. Ele também é sócio da marca ArmyBR, que possui loja física e virtual, onde vende roupas de treino. O apresentador Igor 3k, do Flow Podcast, saiu em defesa do amigo nas redes sociais. “Eu conheço o Cariani e duvido muito que ele seja culpado. Se for, infelizmente é mais um amigo que teve a vida destruída pelo crack, mas, por enquanto, não sabemos o suficiente”, declarou.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Cariani afirmou não ter detalhes sobre o processo e informou que seus advogados vão pedir acesso aos autos. O influenciador também se disse surpreso com a operação da PF. “Sofri busca e apreensão porque sou um dos sócios e todos os sócios sofreram busca e apreensão. Uma dessas empresas foi fundada em 1981, tem mais de 40 anos de história e é uma empresa linda. Minha sócio tem 71 anos e é a grande gestora da empresa. É uma empresa com sede própria, tem licenças e certificações nacionais e internacionais, trabalha de forma totalmente regulada. Foi uma surpresa, mas quero agradecer do fundo do coração pelas mensagem de cada um de vocês”, disse. “Logo que tiver acesso ao processo, divido com vocês oq realmente foi”, acrescentou.