Quem são as outras vítimas de acidente aéreo com Marília Mendonça

Piloto e co-piloto, além de tio e produtor musical da cantora estavam em aeronave que caiu em Minas Gerais

Reprodução/ Instagram Abicieli e Henrique eram assessor e produtor da cantora, respectivamente



Um acidente aéreo na tarde desta sexta-feira, 5, vitimou a cantora de sertanejo Marília Mendonça e comoveu o Brasil. Porém, além da artista outras quatro pessoas também faleceram na queda da aeronave na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Entre as vítimas está o produtor da artista, Henrique Ribeiro. Antes de trabalhar com a cantora, Henrique foi produtor de Cristiano Araújo, que faleceu em um acidente de carro em 2015. Natural de Salvador, o produtor morava há dez anos em Goiânia. Há seis anos com Marília, Henrique tinha publicado nas redes sociais uma foto no último domingo, dia 31, comemorando o retorno aos palcos. Ele também registrou os últimos momentos da equipe antes de entrar no avião.

Tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho foi outra vítima. Ele sempre estava nas viagens com Marília, que gostava de estar presente com a família quando podia. Segundo pessoas próximas à artista, Abicieli foi quem impulsionou Marília a começar a cantar e sempre foi o maior incentivador de sua carreira. Ele era casado e tinha uma filha, Laura, de quatro meses. O piloto Geraldo Martins de Medeiros Junior e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, também faleceram.