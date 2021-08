Quentin Tarantino revela que se nega a ajudar a mãe financeiramente; saiba o motivo

Famoso cineasta contou que quando tinha 12 anos sua mãe desdenhou do seu sonho de ser escritor

Reprodução/YouTube/Jimmy Kimmel/09.08.2021 Quentin Tarantino falou que sua mãe desdenhou do seu sonho



Um dos cineastas de maior sucesso de Hollywood, Quentin Tarantino revelou que não ajuda sua mãe, Connie Zastoupil, financeiramente. Em entrevista ao podcast “The Moment”, o diretor de “Era uma Vez em… Hollywood” contou que aos 12 anos sua mãe desdenhou do seu sonho de seguir carreira no cinema. Tarantino, de 58 anos, disse que, na escola, ele tinha o costume de escrever roteiros durante as aulas ao invés de fazer os trabalhos escolares e os professores consideravam isso um ato de rebeldia. “Minha mãe sempre teve dificuldade com minha incapacidade escolar”, comentou o cineasta. Um dos momentos mais marcantes foi quando, durante uma bronca, sua mãe fez aspas com o dedo disse: “Essa sua pequena ‘carreira de escritor’ acabou”. “Quando ela disse isso para mim daquele jeito sarcástico, eu disse: ‘Ok, mãe, quando eu me tornar um escritor de sucesso, você nunca verá um centavo do meu dinheiro’”, contou o diretor, que cumpriu sua promessa e enfatizou que há consequências no que os pais dizem aos filhos. O diretor explicou que até chegou a ajudar sua mãe em casos específicos, mas não deu a ela, por exemplo, uma casa nova ou um carro.