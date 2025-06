Rafa Kalimann anuncia gravidez com Nattanzinho

‘Esse é o momento mais feliz da minha vida’, celebrou o cantor após receber a notícia; casal assumiu o relacionamento no ano passado

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Nattanzinho assumiram o relacionamento no ano passado



A apresentadora Rafa Kalimann anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cantor Nattanzinho. Os dois anunciaram a novidade em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (3.) “Nosso maior sonho está se formando”, escreveu o casal na publicação. No vídeo, a apresentadora gravou o momento em que contou sobre a gravidez ao cantor. Rafa leu uma carta escrita a Nattan. “Desses fatos, tem também o de que eu cheguei para mudar sua vida para sempre”, disse em determinado trecho. “Esse é o momento mais feliz da minha vida”, celebrou o cantor após receber a notícia.

Rafa Kalimann e Nattanzinho assumiram o relacionamento no ano passado, pouco após terminarem seus respectivos namoros. Rafa havia se separado do ator Allan Souza Lima após um ano de namoro, enquanto Nattan havia terminado com a influenciadora cearense Layla Samylle, com quem se relacionou por quatro anos.

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NATTANZINHO (@nattan)

