MC Poze do Rodo é recebido por familiares e amigos após deixar prisão no Rio de Janeiro

Artista está sob investigação por suposto envolvimento com o Comando Vermelho e apologia ao crime; Polícia Civil alega que ele fazia shows em áreas controladas pela facção

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO MC Poze do Rodo acenou para fãs que estavam em frente ao Complexo de Gericinó (Bangu), na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (3)



MC Poze do Rodo foi libertado após uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O alvará de soltura foi entregue à unidade prisional às 14h16, onde o artista foi recebido calorosamente por familiares, amigos e admiradores na saída de Bangu 3. Durante seu tempo na prisão, ele estava em uma ala destinada a integrantes do Comando Vermelho, mas afirmou não ter enfrentado dificuldades em conviver com os membros da facção.

A decisão do tribunal revogou a prisão temporária do MC, considerando-a excessiva para o andamento das investigações. A defesa de MC Poze do Rodo argumentou que a prisão era não apenas ilegal, mas também desproporcional, configurando uma violação à liberdade de expressão: “A ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro é seletiva e evidencia a perseguição à arte periférica. Fosse o paciente um artista ‘do asfalto’, certamente a prisão não ocorreria. O paciente não ultrapassou os limites da Liberdade de Expressão, uma vez que ele canta a realidade dos morros cariocas”.

O artista está sob investigação por suposta apologia ao crime e por seu suposto envolvimento com o Comando Vermelho. A Polícia Civil alega que ele realizava apresentações em áreas controladas pela facção, com segurança fornecida por traficantes armados. No entanto, a defesa refuta essas alegações, afirmando que não existem provas concretas que sustentem as acusações contra ele.

