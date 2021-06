Dua Lipa diz que novo álbum já tem nome e está sendo produzido

Cantora vencedora do Grammy deu entrevista à revista americana na qual falou sobre os próximos passos de sua carreira

Reprodução/YouTube Dua Lipa afirmou que a informação é "completamente falsa"



A cantora Dua Lipa confirmou que seu novo álbum já tem nome e está sendo produzido. A informação foi dada em entrevista à revista americana Vanity Fair, da qual foi capa nesta terça-feira, 29. Na conversa, Dua Lipa revelou que as faixas que farão parte do sucessor de “Future Nostalgia” já foram definidas e que a carreira musical segue sendo seu foco, mas que pensa em investir em outras áreas no futuro. “Quero me solidificar como artista primeiro nesse aspecto, antes de mais nada. Por enquanto, só quero ter certeza de que a música é boa”, disse a cantora. No começo deste ano, Dua Lipa ganhou o Grammy de Melhor Álbum Vocal de Pop pelo seu trabalho mais recente, chegando a três troféus na premiação. Em 2019, ela foi eleita artista revelação e recebeu o prêmio de Melhor Gravação Dance por “Electricity”. Mais recentemente, ela lançou o clipe de “Love Again”, que faz parte de seu último álbum de estúdio.