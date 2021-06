Juliette comemora lançamento de documentário e diz: ‘A história que vocês não conheciam’

Sucesso do primeiro episódio foi tanto que, segundo os internautas, a plataforma do Globoply ficou fora do ar; ‘Você Nunca Esteve Sozinha’ conta com a participação de Susana Vieira e Selton Mello

Juliette, campeã do “BBB 21”, comemorou o lançamento da sua série documental, “Você Nunca Esteve Sozinha”, no Globoplay, nesta terça-feira, 29. “Bem-vindos à história que vocês não conheciam”, anunciou a ex-participante. “Será que vamos chorar?”, perguntou aos seguidores. O sucesso do primeiro episódio, “Disparada”, foi tanto que, segundo os internautas, a plataforma do Globoply ficou fora do ar. “Consagrada campeã do BBB 21, Juliette se depara com o reconhecimento que conquistou em 100 dias. Um mergulho no passado resgata momentos de sua infância e adolescência na Paraíba”, diz a sinopse do capítulo lançado nesta terça. O documentário conta com a participação de Susana Vieira, Selton Mello, Chico César e da jogadora Marta. O “Você Nunca Esteve Sozinha” começou a ser gravado antes da saída de Juliette, tamanho o sucesso da participante no Instagram – foram 24 milhões seguidores enquanto ela estava na casa. Atualmente, Juliette contabiliza 31,1 milhões na plataforma. As câmaras da Globo acompanharam os familiares, amigos, administradores das redes sociais e fãs de Juliette na final do BBB 21. Outros cinco episódios serão lançados, semanalmente, no serviço de streaming.

O GLOBOPLAY CAIU MEU PAI QUE SUCESSO ABSOLUTO É ESSE JULIETTE — embaixadora tico liro 🌵🎱 (@eternakprichete) June 29, 2021