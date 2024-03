Rafael Cardoso se desculpa por bater em idoso e diz estar ‘muito arrependido’

Ator usou as redes sociais para se pronunciar e disse que estava sob efeito de medicação; caso aconteceu no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@rafaelcardoso9 Ator Rafael Cardoso é investigado por agredir idoso



O ator Rafael Cardoso usou as redes sociais para se desculpar após ter agredido um idoso em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente”, diz a publicação compartilhada em sua conta pessoal nas redes sociais.

“O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. A partir deste momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde”, acrescentaram, dizendo por conta disso o ator ficará um tempo longe das redes sociais e dos seus negócios.

Rafael Cardoso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por agressão ao gerente de um bar localizado na Barra da Tijuca. A vítima, identificada como João Fernandes, de 64 anos, relatou às autoridades que foi agredida pelo ator com um soco na barriga e na nuca. Segundo informações divulgadas pela Polícia, o caso foi registrado no 16º DP (Barra da Tijuca) e as investigações já estão em andamento. Serão ouvidas testemunhas e realizadas diligências para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.