Rainha do Piseiro é presa em flagrante no Ceará por importunação sexual e ato obsceno

Ketney Karol também foi autuada pelos crimes de desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio; cantora desativou rede social

Reprodução/YouTube/Sua Música Ketney Karol, conhecida como Rainha do Piseiro, lançou 'Lacração' em 2021



A cantora Ketney Karol, também conhecida como “Rainha do Piseiro”, foi presa no último sábado, 5, em Juazeiro do Norte, no Ceará, após cometer crimes que vão de importunação sexual a ato obsceno em via pública. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou à Jovem Pan que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu a artista, de 27 anos, em flagrante. “Conforme levantamentos dos policiais militares, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de desordem praticada por uma mulher em um estabelecimento comercial no bairro Timbaúbas. No local, a suspeita havia importunado uma funcionária e praticado atos obscenos em via pública”, declarou a SSPDS em nota.

Durante a abordagem, a cantora também teria desacatado os policiais militares e foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Além de ser autuada por importunação sexual e ato obsceno em via pública, Ketney também vai responder pelos crimes de desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio. Segundo a SSPDS, a artista “foi colocada à disposição da Justiça”. Com a repercussão do caso, a Rainha do Piseiro, que lançou o clipe da música Lacração ano passado, desativou sua conta do Instagram. De acordo com o G1, a cantora não quis se pronunciar na audiência de custódia e foi liberada da prisão após pagamento de fiança.