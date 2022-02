‘BBB 22’: Maria é acusada de agressão pelo público após dar tapa ao vivo em Arthur

Atriz chamou atenção durante o Jogo da Discórdia ao colocar uma plaquinha na testa do brother; momento repercutiu dentro e fora da casa

Reprodução/Globo Maria está sendo acusada de agressão pelo público após o Jogo da Discórdia



O Jogo da Discórdia voltou a movimentar o “BBB 22” e Arthur Aguiar foi o grande alvo da vez. Na dinâmica, cada brother tinha que colocar duas plaquinhas na testa de um adversário e explicar, por exemplo, por que acha aquela pessoa “jogo sujo” ou “influenciável”. O ator, que já está no paredão, recebeu várias plaquinhas e boa parte dos participantes questionou a forma como Arthur está jogando. Um dos momentos que mais chamou a atenção do público foi quando Maria levantou para falar e, ao dar a placa de “jogo sujo” para o marido de Maíra Cardi, deu um tapa na testa do ator. A tag “agressão” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 8, pois muitos seguidores consideraram o ato da atriz uma agressão contra o ator – algo que não é permitido no jogo e pode gerar expulsão. Alguns seguidores, no entanto, acreditam que é um exagero afirmar que Maria agrediu o brother.

Dentro da casa, o assunto também repercutiu. “Foi tu que deu uma lapada da porr* nele [Arthur]?”, perguntou Eslovênia. “Foi sim, boom, na testa dele”, comentou Brunna. A atriz foi até Vyni, colocou a mão na testa do brother simulando o tapa e falou: “Vou deixar o slogan aqui na sua testa”. O bacharel em direito disse que Arthur reclamou na hora. “Amanhã no confessionário: agressão, expulsão da participante Maria”, ironizou a atriz. Em outro momento da conversa, Laís disse que teve vontade de agredir Douglas no Jogo da Discórdia: “Quando ele deu aquela sambadinha, quase eu peguei a perna dele e joguei para trás. Me deu uma vontade. Se tivesse uma agressão aqui, ia ter naquele momento”. Maria acrescentou: “Se tivesse uma agressão, eu tinha usado no Arthur naquele momento”.

Desculpa mas o que a Maria fez aqui foi agressão hein. Se fosse um homem fazendo isso numa mulher os militantes feministas estariam fazendo um barulho absurdo. Deu pra ouvir daqui esse tapa. Já não entretenimento isso. #BBB22 pic.twitter.com/GyyahEzQYL — Vavu || El fiel Arthur (@Vavu0) February 8, 2022

MARIA LIXO DEMAIS, ela sabe que fez merda e ainda debocha, se fosse ao contrario ia meter uma Maria Da Penha no cara né ??? Foi agressão sim… #FicaArthur #ForaMaria #MariaExpulsa pic.twitter.com/V01pL3mmOf — Rossano (@raphaelrossano) February 8, 2022