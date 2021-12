Rapper quase é esmagado ao ter carro atingido por pedra gigante nos EUA

Flavor Flav, de 62 anos, dirigia de Las Vegas até Los Angeles quando foi atingido próximo de um penhasco

Reprodução/ Flavor Flav Carro ficou com o lado direito dianteiro destruído



O rapper norte-americano Flavor Flav, de 62 anos, levou um grande susto enquanto dirigia nesta terça-feira, 14. Segundo o site TMZ, Flav estava viajando de Las Vegas para Los Angeles quando uma forte chuva o atingiu. A tempestade fez uma pedra enorme despencar de um penhasco em La Tuna Canyon e atingir o lado direito do carro do músico. Flav perdeu o controle do veículo, mas de acordo com seu representante, conseguiu voltar para a estrada logo em seguida. Poucos centímetros à frente e a pedra poderia tê-lo matado. “Graças a Deus ele sobreviveu e está bem, embora [esteja] um pouco abalado emocionalmente”, disse o porta-voz ao site Page Six. O Audi A5 branco do músico teve a maior parte do lado direito danificada pelo impacto. “Deus é bom”, comentou Flav após o acidente. Ele ficou mundialmente conhecido por fazer parte do grupo de hip hop ‘Public Enemy’.