Estado de Maurílio, dupla de Luiza, é grave e não há previsão de alta, diz boletim

Cantor sertanejo teve uma parada cardíaca no hospital e foi reanimado; ele está na UTI e faz uso de ventilação mecânica

Reprodução/Instagram/mauriliolem/15.12.2021 Maurílio, que faz dupla com Luiza, está em estado grave na UTI



O estado de saúde do cantor Maurílio, dupla de Luiza, é delicado. Ele está internado no Hospital Jardim América, em Goiânia, e, segundo o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 15, não há previsão de alta hospitalar. Em nota enviada à Jovem Pan, foi informado que o “paciente em leito de UTI apresenta quadro grave, em ventilação mecânica, tendo todos os suportes intensivos”. Ainda de acordo com o boletim, Maurílio deu entrada no hospital com dificuldade para respirar e com fortes dores no peito. Ele foi atendido pela equipe plantonista e, durante essa avaliação inicial, teve uma parada cardíaca e foi reanimado. O escritório que cuida da carreira da dupla, o Work Show, postou nas redes sociais que as apresentações que os cantores fariam em Mato Grosso nos dias 17 e 18 de dezembro estão canceladas. Luiza se pronunciou pedindo orações para o artista. “Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. Cinco minutos, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor”, escreveu a cantora. A dupla, que já gravou com grandes nomes do sertanejo, é dona do hit S de Saudade, uma parceria com Zé Neto e Cristiano.