Otávio Mesquita defende Bolsonaro: ‘Não teve nenhum problema em relação a roubo’

Em entrevista ao Morning Show, apresentador contou sobre sua relação com pré-candidatos à presidência e convites para entrar na política

Nesta quarta-feira, 15, o programa Morning Show, da Jovem Pan, recebeu o apresentador Otávio Mesquita. Em entrevista, ele opinou sobre as pré-candidaturas de Lula, Jair Bolsonaro e Sergio Moro à presidência em 2022. “Moro fez coisas que alguns acham que foram corretas, alguns contra. Eu não conheço tanto o Moro, mas imagino que seja um cara, a princípio, correto. O Lula também tem problemas, foram comprovados tecnicamente. Não consigo entender por que foi tudo liberado. A gente tem que seguir. Eu acho que o Bolsonaro não teve nenhum problema em relação a roubo, de todos os presidentes é o que não tem o nome envolvido em coisas ruins”, disse.

Mesmo crítico aos escândalos de corrupção do governo do ex-presidente Lula, Mesquita contou que mantém boas relações com o petista. “Votei no Lula duas vezes e quase na Dilma. Resultado, não tenho nada contra as pessoas, mas fiquei chateado com muitas coisas, como também tenho desacordos com tudo que acontece. Não dá para comparar A com B, nós sabemos o que aconteceu no passado. Eu sou um cara ético, correto e tranquilo. O Lula foi meu amigo, ele já me conhecia”, disse o apresentador, que também afirmou não misturar relacionamentos pessoais com política. “Sou amigo do Bolsonaro como era do Lula, como era de todo mundo. Falo a verdade, conheço todo mundo. O Doria é meu amigo há anos. O que coloco à frente é a relação de amizade com as pessoas. Sempre respeitei, sou a favor e contra algumas atitudes. Eu não misturo relacionamento do passado com política do futuro.”

O apresentador ainda esclareceu sobre sua relação pessoal com a política e que, inclusive, já recebeu convites para concorrer à prefeitura de sua cidade natal. “Tive três convites, 2 para ser prefeito de Guarulhos e não aceitei, porque estava num momento de crescimento pessoal. Fui convidado para me candidatar a deputado federal, mas minha alegria é a televisão. Eu abri mão porque, hoje em dia, se eu for deputado federal, eu vou brigar com todo mundo. Sou apresentador e serei sempre apresentador.”

