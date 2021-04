Ratinho é acusado de xenofobia após criticar Rachel Sheherazade; entenda

Apresentador falou que a jornalista estava ‘escondida’ e Silvio Santos a tirou da ‘escuridão’

Divulgação/Instagram/oratinho/24.04.2021 Ratinho está sendo chamado de xenofóbico nas redes sociais



O apresentador Ratinho acabou se envolvendo em uma polêmica ao criticar Rachel Sheherazade por entrar com um processo trabalhista contra o SBT. Isso porque, nas redes sociais, muitos seguidores estão acusando o apresentador de xenofobia por contas das declarações feitas durante seu programa de rádio, transmitido pela Massa FM. Defendendo Silvio Santos, Ratinho declarou o seguinte: “É lamentável! Desculpa, Rachel, mas você estava lá na Paraíba, escondida, você fez um comentário sobre o carnaval, o Silvio Santos gostou do comentário, tirou você da escuridão onde você estava, trouxe você para São Paulo, pagou salário altíssimo, no mínimo 50 vezes mais do que você ganhava na Paraíba. De repente, com uma ingratidão enorme, você faz uma coisa dessas”. O apresentador ainda acrescentou: “Saiu da Paraíba e veio morar em Alphaville [bairro nobre de São Paulo] por conta do SBT e o Silvio cuidou de você todo esse tempo”. A repercussão do discurso do apresentador foi tanta, que a tag “Paraíba” parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 24.

“Tirar da Paraíba agora é sinônimo de que? Esse é o pensamento de gente desse tipo! Nordestinos que se prezem, não deveriam ouvir esse rato”, comentou uma seguidora. “Ratinho é podre, hein! Queria eu estar na Paraíba. Lugar incrível, de pessoas sensacionais e ele usa uma fala carregada de xenofobia”, escreveu um seguidor. “Então, o ‘rato pequeno’ disse que Rachel Sheherazade foi retirada da escuridão da Paraíba e agora mora em Alphaville, graças a Silvio Santos? Só um ratinho analfabeto não sabe que a Paraíba é iluminada e Rachel tem brilho próprio”, postou outro. “Ratinho, sinto muito em te falar que na Paraíba não vivemos na ‘escuridão’ como você se menciona ao criticar sua ex-colega de emissora só porque ela é contra ao governo. Sua fala, quando se trata a Paraíba, é carregada de xenofobia”, acrescentou mais um. Rachel Sheherazade trabalhava na TV Tambaú, emissora afiliada do SBT na Paraíba, e, em 2011, foi convidada para trabalhar na emissora de Silvio Santos, em São Paulo. A jornalista passou a apresentar o principal jornal da emissora e seu contrato foi encerrado em agosto de 2020.

APENAS VERDADES! O @ratinhodosbt disse tudo que eu gostaria de dizer. E tem outro apresentador – que perdeu a graça faz tempo – que terá o mesmo fim da Rachel Sheherazade… pic.twitter.com/ahHiyziFzL — Dom (@domlancellotti) April 24, 2021

"Tirar da Paraíba" agora é sinônimo de que? Esse é o pensamento de gente desse tipo!

Nordestinos que se prezem, não deveriam ouvir esse rato! — Penélope 🚩🌿🦋 (@YMCBrasil) April 24, 2021

"Te tirou da Paraíba" Viva a belíssima Paraíba. Vergonha aos xenófobos. pic.twitter.com/IQ6apFfNj7 — Henrique Moura (@HenriqueMSPE) April 24, 2021

Ratinho é podre em!

Queria eu tá na Paraíba.

Lugar incrível de pessoas sensacionais ele usa uma fala carregada de xenofobia esse escroto .

Ficou milionário fazendo chacota de pobre — paulinho serra🇧🇷🏳️🇯🇲🏴‍☠️🇦🇱 (@PaulinhoSerra) April 24, 2021

Então, o "rato pequeno" disse que Rachel Sheherazade foi retirada da escuridão da Paraíba e agora mora em Alphaville, graças a Silvio Santos? Só um ratinho analfabeto não sabe que a Paraíba é iluminada e Rachel tem brilho próprio.👏👏⚘ — Brisa (@Donna_dBrisa) April 24, 2021

Em fala carregada de xenofobia, Ratinho ataca a @RachelSherazade por esta ter entrado com uma ação trabalhista contra o SBT. Queria eu morar na Paraíba. Um estado incrível, iluminado e de pessoas sensacionais. Um apresentador que ganhou a vida explorando os pobres. Força Rachel! — Felipe Morais 🇧🇷😷💉 (@Fe_lipeMorais) April 24, 2021