Ratinho testa positivo para Covid-19 dias após programa retornar com plateia

Apresentador de 64 anos disse que está assintomático e segue isolado em apartamento de São Paulo

Reprodução/Instagram/oratinho Apresentador gravou vídeo nas redes sociais para tranquilizar os fãs



O apresentador Ratinho, de 64 anos, foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (22). Em vídeo no Instagram, ele disse que está bem, assintomático e isolado em casa. “Eu tenho feito exames regulares de Covid e essa semana constatou que eu estou com a Covid-19. Estou passando aqui para dizer que estou muito bem, não estou internado, estou no meu apartamento em São Paulo, sem problemas nenhum, não tenho nenhum sintoma”, disse.

O “Programa do Ratinho“, no SBT, voltou a receber plateia ao vivo no início da semana. A partir da semana que vem, a atração irá transmitir reprises enquanto o apresentador se recupera. Todos que tiveram contato com ele passarão por exames no laboratório dentro da emissora. Usando do bom humor, Ratinho ainda mandou um recado para os rivais: : “Não façam festa, pois estou bem”.