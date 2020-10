Leo Dias: Jonas Esticado celebra sucesso de ‘Investe em mim’ durante pandemia

Cantor viu música explodir nas paradas após dueto de Gusttavo Lima e Andressa Suita em live

Reprodução/Instagram/jonasesticado Jonas Esticado foi o entrevistado do Tô na Pan nesta quinta-feira (22)



Na época em que ninguém imaginava uma possível separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita se aproximando, um dueto performado pelo casal chamou a atenção dos fãs durante a live de São João do sertanejo. Era a música “Investe em mim”, de Jonas Esticado, cantor de 26 anos de Juazeiro do Norte (CE). Em entrevista ao Tô na Pan desta quinta-feira (22), o artista disse que a pandemia ajudou a impulsionar sua carreira, já consolidada no Nordeste, para as demais regiões do país. “A cada dois meses, gravamos CDs promocionais e é quando testamos músicas que acreditamos. Foi o que aconteceu com ‘Investe em mim’, ela teve uma repercussão gigantesca no Nordeste, mas quando participei da live de Gusttavo Lima tivemos resultados incríveis”, lembrou.

Para Jonas, o período de isolamento social foi o momento que ele e muitos artistas precisavam para reinventar suas carreiras. “Eu fiz três lives minhas e participei de mais umas quatro com o Gusttavo. Pude ver que essa pandemia serviu de lição para todos nós, para buscarmos coisas novas, pensar diferente. A gente começou a ver como precisamos nos atualizar e colocar nossos trabalhos para andar de forma diferente”, disse. O cantor não nega que os shows seriam um termômetro importante para a repercussão de “Investe em mim”. “Os shows são 50% do termômetro de uma música, ainda são muito importantes para impulsioná-las”. Jonas Esticado completou que ainda não tem previsão para retornar aos palcos.

