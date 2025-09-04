‘Mundo perdeu um gigante’, lamenta Donatella Versace após morte de Giorgio Armani

Estilista italiana expressou admiração pelo colega que faleceu aos 91 anos nesta quinta-feira (4): ‘Ele fez história e será lembrado para sempre’

@donatella_versace e JULIEN DE ROSA / AFP "O mundo perdeu hoje um gigante. Ele fez história e será lembrado para sempre", escreveu Donatella Versace no Instagram



A estilista italiana Donatella Versace afirmou nesta quinta-feira (4) que o mundo “nunca esquecerá” o estilista Giorgio Armani, que faleceu aos 91 anos. “O mundo perdeu hoje um gigante. Ele fez história e será lembrado para sempre”, escreveu no Instagram. O estilista Giorgio Armani, considerado o “rei” da moda italiana, morreu em Milão, onde estava acompanhado de sua família e de Leo Dell’Orco, seu companheiro nos últimos 20 anos, segundo informou seu grupo empresarial. “Com infinita tristeza, o grupo Armani anuncia o falecimento de seu criador, fundador e incansável força motriz: Giorgio Armani. O Sr. Armani, como sempre foi chamado com respeito e admiração por seus funcionários e colaboradores, faleceu tranquilamente, rodeado de seus entes queridos”, comunicou a casa de moda.

“Incansável, ele trabalhou até seus últimos dias, dedicando-se à empresa, às coleções e aos diversos e sempre novos projetos em andamento e em desenvolvimento”, acrescentou o comunicado do grupo. Há algumas semanas, pouco antes de completar 91 anos, uma infecção pulmonar obrigou Armani a ser hospitalizado e a se recuperar em sua casa na Via Borgonuovo, em Milão, o que o fez perder o desfile masculino de alta costura em junho, algo muito raro para esse trabalhador incansável que nunca abandonou os ateliês. “Il re Giorgio” (o rei Giorgio, em italiano) foi uma lenda absoluta da moda, um ícone universal do estilo contemporâneo, que colocou a mulher e sua liberdade no centro e inventou estilos, sempre caracterizados por sua eterna elegância.

*Com informações da AFP e EFE