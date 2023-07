Sandra Annenberg fala como foi fazer cena de nudez com Edson Celulari: ‘Um choque’

Apresentadora do ‘Globo Repórter’ trabalhou como atriz na juventude antes de migrar para o jornalismo

Reprodução/Globo Antes de se tornar jornalista, Sandra Annenberg trabalhou como atriz



A jornalista Sandra Annenberg trabalhou como atriz antes de se tornar âncora de telejornal. Em um dos seus primeiros trabalhos, aos 18 anos, ela viveu uma prostituta em início de carreira e precisou ficar nua para contracenar com o ator Edson Celulari. O convite para assumir o papel veio do diretor Walter Avancini, ele a chamou para substituir uma atriz. “Ela [a personagem] era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto… Eu me identifiquei com ela nesse momento”, brincou Sandra no programa “Que História É Essa, Porchat?”. Assim que chegou no estúdio, o diretor perguntou se ela já tinha feito alguma cena nua, a jornalista respondeu: “Eu nunca fiz cena, quem dirá nua”. Walter a orientou: “Então tira a roupa e vai para cama”. Querendo o papel, a apresentadora do “Globo Repórter” encarou o desafio. “Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem para entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha”, comentou Sandra, que dividiu a cena de nudez com Celulari. “Fui testada ao extremo porque foi um choque.”