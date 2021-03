Recuperado da Covid-19, cantor Edson recebe alta e deixa hospital: ‘Inicio uma etapa da minha vida’

Cantor deixou o Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, na cidade de São Paulo, ao lado de sua esposa, Deia Cypri

Recuperado da Covid-19, o cantor Edson, da dupla sertaneja Edson e Hudson, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira, 15. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da dupla. Segundo comunicado, Edson deixou o Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, na cidade de São Paulo, ao lado de sua esposa, Deia Cypri. Atendido pela doutora Ludhmila Hajjar, que foi cotada para assumir o Ministério da Saúde, Edson agradeceu à equipe do hospital após receber a alta. “Agradeço a Deus! Agradeço à Dra. Ludhmila e equipe por me salvarem. Obrigado a cada um pelas orações e carinho. Agora inicio uma etapa da minha vida”, afirmou o cantor. Edson iniciou o tratamento contra a Covid-19 em casa, sendo internado no Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, no dia 3 deste mês. Ele foi transferido para a UTI no dia 8 de março, onde tratou uma pneumonia decorrente da Covid-19.