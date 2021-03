Felipe Neto é intimado pela polícia por ter chamado Bolsonaro de ‘genocida’

Youtuber vai responder por crime contra a segurança nacional: ‘A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação’, escreveu

Reprodução Em novembro do ano passado, Felipe Neto foi indiciado pela Polícia Civil do Rio por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes



O youtuber Felipe Neto afirmou nesta segunda-feira, 15, que recebeu uma intimação da polícia para que responda por crime contra a segurança nacional por ter chamado o presidente Jair Bolsonaro de “genocida”. Segundo ele, o pedido foi feito pelo filho do presidente, Carlos Bolsonaro, que também já pediu sua intimação por “corrupção de menores”. “A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação. Eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes. Já disse e repito: um governo deve temer seu povo, NUNCA o contrário. Carlos Bolsonaro, vc não me assusta com seu autoritarismo. Não vai me calar”, escreveu.

Neto explicou, ainda, porque chamou Bolsonaro de “genocida”. “Minha atribuição do termo “genocida” ao Presidente se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia, o que contribuiu diretamente para milhares de mortes de brasileiros. Uma crítica política não pode ser silenciada jamais!”, afirmou o youtuber. Em novembro do ano passado, Felipe Neto foi indiciado pela Polícia Civil do Rio por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes, sem limitar a classificação etária dos vídeos em seu canal no YouTube.