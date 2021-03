Mesmo com cenas gravadas, Vera Holtz deixa elenco de novela por causa da pandemia

Globo já escolheu atriz para substituir a veterana artista na trama ‘Nos Tempos do Imperador’

Divulgação/Globo/15.03.2021 Vera Holtz deixou o elenco de 'Nos Tempos do Imperador', nova novela das 18h



Após um ano de reprises, a Globo anunciou no intervalo do “BBB 21” do último domingo, 14, que capítulos inéditos e novas novelas vão voltar a programação. A substituta de “A Vida da Gente”, que estreou há duas semanas, será a novela inédita “Nos Tempos do Imperador”. No entanto, a trama acabou sofrendo uma baixa no elenco, pois a atriz Vera Holtz, de 67 anos, decidiu deixar a produção devido ao avançando da pandemia e o aumento no número de casos de Covid-19. A veterana atriz da Globo já tinha gravado algumas cenas que precisarão ser refeitas pela atriz Paula Cohen que, segundo divulgado pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, vai substituir Vera Holtz na trama. Luís Melo também acabou deixando a produção. A Jovem Pan entrou em contato com Globo, mas ainda não obteve resposta.

Nesta segunda-feira, 15, o público já começa a acompanhar a reta final de “Amor de Mãe”, que terá 20 capítulos inéditos que foram adaptados e gravados durante a pandemia. Após o fim da novela protagonizada por Regina Casé, será reprisada “Império”. Também foi anunciado que os novos capítulos de “Salve-se Quem Puder”, que ocupa a faixa das 19h, vão começar a ser exibidos em breve. No segundo semestre, as novas novelas “Quanto Mais Vida Melhor” e “Um Lugar ao Sol” vão ocupar, respectivamente, as faixas das 19h e 21h. O remake de “Pantanal”, nova novela das 23h, está confirmado, mas a Globo informou que não sabe se a trama vai estrear este ano ou só em 2022, tudo vai depender de como estará a pandemia da Covid-19.