Regina Duarte toma primeira dose da vacina contra a Covid-19

Atriz postou um vídeo nas redes sociais mostrando que foi vacinada em São Paulo esta semana

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Regina Duarte recebeu a primeira dose da vacina em São Paulo esta semana



A atriz Regina Duarte, que chegou a assumir a Secretaria da Cultura no governo de Jair Bolsonaro, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na última segunda-feira, 22. A ex-contratada da Globo foi vacinada em São Paulo e só divulgou nesta quarta-feira, 24. “Era para ter postado anteontem”, escreveu a atriz, de 74 anos, no Instagram. Além de uma foto do seu comprovante de vacinação, Regina também postou um vídeo do momento em que foi vacinada na região Sul da cidade. Nos comentários da publicação, muitos fãs da artista celebraram a notícia. “Que delícia”, brincou um seguidor. “Que maravilha! Deus a abençoe sempre com alegrias e saúde”, comentou outro. “Toma quem quer e o respeito é a base de tudo. Parabéns, Regina Duarte”, acrescentou mais um. Também teve seguidor que criticou a atriz por apoiar Bolsonaro. “Já agradeceu ao governador de São Paulo?”, ironizou um seguidor. “Ué? A favor da vida?”, questionou outro. “Quem diria, né?”, acrescentou mais um.