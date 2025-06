Regina Duarte e Carolina Ferraz se reencontram após rusga motivada por política

Em 2020, após assumir a Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Regina publicou uma lista de artistas que a apoiavam e foi desautorizada por Carolina

Divulgação/Record Trecho do reencontro entre Regina Duarte e Carolina Ferraz que será exibido no "Domingo Espetacular"



A atriz Regina Duarte e a apresentadora Carolina Ferraz se reencontraram durante uma entrevista para o programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, que vai ao ar neste domingo (1º). O encontro marca a primeira aparição pública das duas após um desentendimento ocorrido em 2020, durante a passagem de Regina pela Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Na época, ao assumir o cargo, a “Namoradinha do Brasil” publicou em suas redes sociais uma montagem com fotos de artistas que, supostamente, apoiavam sua nomeação. Entre eles estava o de Carolina, que reagiu negativamente à publicação.

Em um áudio que circulou na imprensa, Ferraz pediu que sua imagem fosse retirada, deixando claro que não apoiava o governo Bolsonaro e que não havia autorizado o uso de sua foto. “Eu nunca aprovei e nunca compactuei com esse governo e, inclusive, não votei no Bolsonaro”, afirmou Ferraz na ocasião. Ela também classificou a atitude de Regina como “indelicada”. Outros artistas, como Luiz Fernando Guimarães e Maitê Proença, também solicitaram a exclusão de suas imagens.

Durante a entrevista à Record, as duas atrizes se abraçaram diante das câmeras. Um dos trechos já divulgados do programa mostra Regina sendo questionada sobre como acredita ser vista atualmente pela classe artística.

Além de abordar as polêmicas do passado, Regina Duarte falou sobre sua dedicação à pintura, atividade à qual tem se dedicado nos últimos anos. “Me sinto super bem, super feliz quando estou pintando”, afirmou. Regina Duarte ocupou o cargo de secretária especial de Cultura por menos de três meses, sendo posteriormente substituída pelo ator Mario Frias, hoje deputado federal.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA