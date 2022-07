Renata Domínguez descobre gravidez aos 42 anos: ‘Sonho realizado’

Casada com Leandro Gléria, atriz espera seu primeiro filho; casal estava há meses tentando engravidar

Reprodução/Instagram/leandrogleria Renata Domínguez está grávida do seu primeiro filho com Leandro Gléria



A atriz Renata Domínguez anunciou nesta quinta-feira, 21, que está grávida do seu primeiro filho. A artista de 42 anos é casada com o relações públicas Leandro Gléria. O casal, que ano passado participou do “Power Couple 5”, na Record TV, já vem há um tempo tentando engravidar. “Como esperei para viver isso… Deus é maravilhoso!!!!!! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… e depois de três anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus!! Te amo, meu amor!! Para sempre. Nosso maior presente já está a caminho… obrigada por vivermos juntos o amor maior que existe!!”, escreveu a atriz na legenda de um post no qual aparece com o marido segurando um ultrassom. Leandro, que já tem uma filha de um relacionamento anterior, também celebrou a notícia: “Um sonho se torna realidade… Papai do céu abençoou e nossa família agora se completa. Foram meses de ansiedade para chegar nesse momento tão esperado e feliz. Mamãe, Renata, obrigado por mais esse presente e por me dar tantas razões para sorrir. Eu te amo e sou muito grato pela nossa relação e por tudo que estamos construindo juntos. Que esse pedacinho de nós se torne um ser humano incrível. Estaremos mais uma vez juntos e unidos nessa missão”. Marcello Melo Jr, João Vitti, Paloma Bernardi e Monique Alfradique estão entre os atores que parabenizaram o casal pela gravidez.