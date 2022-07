Ex-mulher de Victor Pecoraro diz que descobriu traição no dia do seu aniversário

Renata Muller deu detalhes de como tudo aconteceu e como conseguiu descobrir que o ator estava se relacionando com Rayanne Morais

Reprodução/Instagram/remullerp/victorpecoraro Renata Muller falou sobre o fim do seu casamento com Victor Pecoraro



A blogueira Renata Muller deu sua versão sobre o fim do seu casamento de 13 anos com o ator Victor Pecoraro. Em vídeos publicados no Instagram na última quarta-feira, 20, ela disse que o ex-marido não foi sincero na live em que acabou admitindo seu envolvimento com a atriz Rayanne Morais antes de pedir o divórcio. “Ele disse que nosso casamento foi um fracasso, que a gente só brigava, se agredia. Não estou falando que foi perfeito, não foi. A gente teve problemas, nunca fingimos que não tínhamos problemas em nenhum lugar, mas sempre lutamos muito e resolvemos nossos problemas. Lutávamos pela nossa família”, afirmou Renata. Na visão da blogueira, o ator está tentando jogar toda a culpa do fim do relacionamento nela.

“Separar não é o problema maior, é ele ter tomado as atitudes que ele tomou estando longe de mim. Quando ele viajou para o Sul [para gravar um filme], estava tudo bem entre nós, a gente não estava brigado. Tivemos uma briga umas duas semanas antes, mas a gente já tinha resolvido. Acontece que lá [no Sul], ele começou a se distanciar muito de mim e comecei a cobrá-lo. Falei que estava sozinha com as crianças, não tenho ninguém para me ajudar aqui. Não queria atrapalhar ele no trabalho, nunca fiz isso”, falou Renata. Foi nessa viagem que a ex-mulher de Victor começou a desconfiar que ele estaria muito próximo de Rayanne. Ao sinalizar seu incômodo com as fotos e vídeos que o então marido estava postando com a atriz, ele teria dito a Renata: “Eu não ficaria com a Rayanne nem se eu fosse solteiro, ela não faz o meu tipo, sou 10 vezes você do que ela”.

Além de se distanciar da esposa, Victor teria parado de usar aliança. “Não estava aguentando mais a forma como ele estava lidando com a situação. Zero responsabilidade afetiva. Cagando para o que eu estava sentindo. A sensação que tenho hoje é que todas essas atitudes que ele foi tendo foram premeditadas para eu mesma explodir, para eu pedir o divórcio, para eu pedir a separação e ele poder ficar livre.” No fim das gravações do filme, quando já estava prestes a voltar ao Rio de Janeiro, o ex-participante de “A Fazenda 13” mandou uma mensagem para Renata dizendo que queria o divórcio. A blogueira não acreditou nas justificativas do agora ex-marido deu e perguntou se ele tinha se apaixonado por Rayanne. “Ele dizia: ‘Não estou com ninguém. Quero ficar sozinho’. Mas eu sabia que ele não tomaria uma atitude dessa [de pedir a separação] se não tivesse uma motivação maior, uma paixão, algo assim”, declarou.

Victor continuou negando a traição, mas, desconfiada, Renata procurou provas e encontrou no dia do seu aniversário. O ator, que já tinha voltado de viagem, não dormiu em casa nesse dia e ela encontrou várias fotos dele com Rayanne, inclusive aos beijos. Vendo as imagens, ela também descobriu que Victor já tinha apresentado a atriz para os pais dele, que moram em São Paulo. O ex-Fazenda voltou para casa no dia seguinte ao aniversário de Renata. “Não aguentei ver a casa de cínico que ele chegou. Falei para aproveitar que eu ia sair com as meninas e levar as coisas dele para a casa da amante.” Victor continuou negando a traição e a blogueira disse que tinha provas. “Ele não imaginava que eu tinha provas, não passava na cabeça dele. Ele falava para eu provar debochando de mim e aquilo me tirou muito do sério. Mostrei as fotos e vídeos e ele falava: ‘Isso é uma cena do filme’”, contou Renata. Ela decidiu sair com as duas filhas do casal e quando voltou Victor já não estava mais em casa. Segundo a blogueira, ele foi morar com Rayanne.