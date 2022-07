Juliano Cazarré se revolta ao ser chamado de ‘machista’ durante live; assista

Ator elevou a voz e rebateu seguidores: ‘É sempre essa frescura, por isso que está cheio de homem geleia’

Reprodução/Instagram/cazarre Juliano Cazarré rebateu seguidores que o chamaram de 'machista' em live



O ator Juliano Cazarré ficou alterado durante uma live que fez no Instagram na última quarta-feira, 20, após ser chamado de “machista” por seguidores. O artista estava falando sobre São José, um santo da igreja católica que é padroeiro dos trabalhadores e das famílias, quando comentou: “Colo de pai e colo de mãe são diferentes. O colo da mãe é carinho, é aconchego. O colo do pai é proteção, é segurança. Nós precisamos ser fortes, vai chegar o dia que sua esposa vai chegar em casa precisando chorar e que ela tenha seu ombro para chorar. O que a gente vê hoje em dia é que a mulher chega em casa precisando desabafar e tem um outro chorando do lado dela: ‘Aí, amor, tomei uma fechada hoje na rua. Aí, meu patrão me destratou’. Às vezes, temos que engolir o nosso choro para que nossa família possa chorar”. As declarações de Cazarré geraram críticas, que ele começou a ler na live em tom de desdém: “Aí, machismo. Cazarré machista. Quem tem mãe não tem proteção”.

Visivelmente irritado, o intérprete de Alcides em “Pantanal” elevou o tom de voz e disparou: “Eu falei que quem tem só mãe não tem proteção? Eu falei mal das mulheres por acaso? É sempre essa frescura, por isso que está cheio de homem geleia. Falar bem dos pais não é falar mal das mães, burro. Quero ver você achar alguém que trate tão bem a mulher quanto eu trato. Eu sou o cara que está em casa com as crianças, estou aqui com quatro, aí você vem aqui na minha live dizer que sou machista?”. O ator ainda acrescentou: “Isso não é ser machista, isso aqui é ser homem, que é o que não tem mais. Toda sociedade precisa de um equilíbrio entre masculino e feminino e gente assim, fresca, é o tipo de gente que faz mal para a mulher”. O artista é casado com Leticia Cazarré desde 2011 e é pai de cinco filhos. A caçula, Maria Guilhermina, nasceu com um problema congênito no coração e está internada.