Renato Aragão exalta filha Lívian Aragão após críticas por palestra sobre produtividade

Ator expressa apoio à filha em meio a polêmica nas redes sociais

Reprodução/Instagram/livianaragao



O ator Renato Aragão, conhecido como Didi, saiu em defesa de sua filha, Lívian Aragão, após ela receber uma onda de críticas nas redes sociais por uma palestra sobre produtividade. Durante o evento, Lívian afirmou que “todo mundo tem 24 horas no dia” para correr atrás de seus objetivos e questionou: “Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O Sol nasce pra todo mundo”, afirmou em trecho da apresentação. No entanto, internautas argumentaram que a influenciadora não tinha consciência de seus próprios privilégios e que nem todos têm as mesmas oportunidades. Diante das críticas, Renato publicou uma foto ao lado de Lívian e expressou seu apoio à filha. “Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. Te amo”, declarou o ator. Lívian Aragão também se pronunciou, afirmando que tem plena consciência de seus privilégios. A influenciadora também esclareceu que jamais teve a intenção de afirmar que todos têm as mesmas oportunidades, reconhecendo que essa afirmação seria equivocada, especialmente em um país como o Brasil.