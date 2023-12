Morre aos 77 anos Colin Burgess, o primeiro baterista do AC/DC

Grupo lamentou a perda nas redes sociais e destacou a importância do músico: ‘Memórias felizes’

Reprodução / Instagram @acdc Colin Burgess fez parte da formação original da banda, juntamente com Angus Young e Malcolm Young nas guitarras, Larry Van Kriedt no baixo e Dave Evans como vocalista



Colin Burgess, o primeiro baterista do AC/DC, faleceu aos 77 anos de idade. Ele fez parte da formação original da banda, juntamente com Angus Young e Malcolm Young nas guitarras, Larry Van Kriedt no baixo e Dave Evans como vocalista. A confirmação da morte foi feita pela banda em comunicado no Instagram, onde lamentam a perda e destacam a importância do músico. “Muito triste saber do falecimento de Colin Burgess. Ele foi o nosso primeiro baterista e um músico muito respeitado. Memórias felizes, descanse em paz Colin”, diz a postagem. Colin Burgess entrou para o AC/DC após ter feito parte do The Masters Apprentices. Sua passagem pela banda foi curta, durando apenas de 1973 a 1974, e sua saída teria sido motivada por um incidente durante um show, quando ele passou mal após beber uma bebida alcoólica. No livro AC/DC: Hell Ain’t a Bad Place to Be, escrito por Mick Wall, Burgess relata que sua bebida teria sido adulterada, fazendo com que ele desmaiasse no palco durante uma apresentação. Ele afirma que havia bebido alguns drinques naquela noite, mas nega estar embriagado. Após o incidente, ele foi retirado da banda por decisão de Malcolm Young. A rivalidade entre membros do grupo, incluindo Angus Young e Malcolm Young, também teria contribuído para sua saída da banda.