Ricardo Vianna pede Lexa em casamento durante viagem à Noruega

Casal usou redes sociais para publicar a notícia; os dois estão juntos desde novembro de 2023, após cantora se separar de MC Guimé

Reprodução/Instagram Lexa e Ricardo Vianna começaram a namorar em Fernando de Noronha e ficaram noivos na Noruega



O ator Ricardo Vianna surpreendeu a cantora Lexa ao pedi-la em casamento durante uma viagem à Noruega. A notícia foi compartilhada nas redes sociais do casal nesta segunda-feira, 26. Em uma publicação emocionante no Instagram, Vianna declarou seu amor e gratidão pela artista, revelando que se sente abençoado por tê-la em sua vida. O casal se conheceu em Fernando de Noronha e, desde então, está junto, assumindo o relacionamento em novembro de 2023. Lexa, que foi casada com MC Guimê, enfrentou críticas após a separação, sendo acusada de traição pelo ex-marido. No entanto, a cantora rebateu as acusações, afirmando que os fãs apenas viram “a ponta do iceberg”. A relação com Ricardo Vianna parece estar em um momento de felicidade e cumplicidade, com o ator expressando seu amor e desejo de fazer Lexa a mulher mais feliz do mundo. A viagem do calor de Noronha até o frio da Noruega simboliza a jornada do casal em busca de crescimento e amadurecimento mútuo.

Veja vídeo publicado no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

