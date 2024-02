Lionel Messi comemora aniversário da mulher com festa temática da Disney

Presença das personagens Pocahontas, Ariel e Cinderela encantou amigos e fãs do casal

O atacante Lionel Messi, de 36 anos, melhor jogador do mundo segundo a Fifa, compartilhou nas redes sociais imagens da festa de aniversário de sua esposa, Antonela Roccuzzo. A socialite completou 36 anos, e a comemoração teve como tema a Disney, com a presença das personagens Pocahontas, Ariel e Cinderela, ícones dos filmes infantis da empresa. Messi, que está atualmente nos Estados Unidos, aproveitou a ocasião para demonstrar seu amor pela esposa, declarando: “Feliz aniversário, princesa. Te amo”. O casal tem três filhos juntos: Thiago, de 10 anos, Mateo, de 7, e Ciro, de 5. A festa temática da Disney foi um momento especial para a família, que celebrou a data com alegria e descontração. A presença das personagens da Disney na festa de aniversário de Antonela Roccuzzo encantou os convidados e os fãs do casal.

