Rihanna divulga primeiras fotos grávida nas redes sociais

‘Anúncio’ da gestação foi feito pelo fotógrafo Miles Diggs na última segunda-feira

Reprodução/ Instagram @badgalriri Rihanna publicou as primeiras fotos de seu barrigão nas redes sociais



Dois dias depois do fotógrafo Miles Diggs dar ‘spoiler’ de que Rihanna está grávida de seu primeiro filho com o rapper ASAP Rocky, a cantora publicou as primeiras fotos de sua barriga nas redes sociais nesta quarta-feira, 2. Com a legenda “Como a gangue chegou ao mês da história negra”, Riri mostrou mais fotos do ensaio que realizou com Diggs e uma imagem mais íntima sua, em casa. A publicação rendeu mais de 7 milhões de curtidas em apenas três horas. Aos 33 anos, a artista e empresária está afastada da música desde o lançamento de seu último álbum Anti, de 2016. Agora Rihanna está mais focada em sua marca, a Fenty Beauty, mas no ano passado afirmou que estava trabalhando em um disco novo.