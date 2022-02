‘BBB 22’: Pedro Scooby grita com Bárbara durante discussão e Tiago Abravanel interfere

Brothers conversavam na cozinha quando discordaram sobre um assunto e acabaram discutindo

Uma discussão sobre um tema que não tem nenhuma relação com o jogo, alterou os ânimos de alguns participantes do “BBB 22” nesta quarta-feira, 2. Na cozinha, Pedro Scooby comentou que acredita que o auge da força física do ser humano é quando a pessoa tem entre 29 e 30 anos. Bárbara não concordou com o surfista e eles começaram a discutir. “Não tem como o auge da força física do cara ser aos 60 anos, não tem como”, falou participante do Camarote. “Tem como. Sabe como? Se ele foi obeso a vida inteira, e aos 60 ele começou a cuidar da saúde, com 60 foi o auge da força dele. Por isso que eu falei, tudo pode ser, não existe uma regra”, respondeu Bárbara. Tiago Abravanel entrou na discussão concordando com a gaúcha, já Douglas Silva, que estava preparando o almoço no momento, saiu em defesa de Scooby.

A discussão seguiu e o surfista começou a elevar a voz. Ele voltou a dizer que não tinha como o auge da força física de uma pessoa ser aos 60 anos, pois o corpo muda com o passar dos anos. “Parece que quer bater de frente”, disse Scooby a Bárbara. A sister falou que no começo da conversa eles não especificaram que estavam falando sobre força física. “Eu falei, eu especifiquei. Desde o início eu estou falando de força física”, gritou Scooby. Douglas concordou com o amigo. “Vocês não sabem ouvir, caralh*, velho. Escuta o que ela está falando”, disparou Tiago.

O intérprete de Acerola se incomodou com a atitude do neto de Silvio Santos e falou: “Quem não sabe ouvir, cara? Não estou escutando, vocês estão gritando, sobrepondo a voz no momento em que eu estava falando”. Scooby tem se mostrado muito calmo no jogo e sua gritaria na discussão chamou a atenção do público. Arthur Aguiar estava presente, mas evitou se envolver na discussão. Nas redes sociais, a equipe do surfista se manifestou: “Scooby é leonino. O que facilmente acaba com a paz de um leonino é alguém discordar de um ponto que ele acredita. A teimosia grita”.

e vamos de briga matinal pedro scooby, tiago abravanel e bárbara têm um pequeno atrito ao discutirem se o auge da força física é realmente aos 30 anos ou não #bbb22 pic.twitter.com/0YrH08oNTE — paiva #bbb22 (@paiva) February 2, 2022