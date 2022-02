‘Terá mais oportunidades’, diz irmã de Jessilane após sister perder vaga em concurso por estar no ‘BBB 22’

Formada em Biologia, sister foi aprovada para vaga de professora substituta na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Reprodução/ TV Globo Jessilane foi aprovada em três concursos nos últimos meses, diz irmã



A professora de Biologia, Jessilane, perdeu uma vaga em concurso público por estar confinada no Big Brother Brasil 22. A jovem de 26 anos foi aprovada em 1º lugar para a vaga de professora substituta na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). De acordo com a irmã de Jessi, essa não é a primeira vez que a goiana passa em concursos. “No final do ano pra cá ela passou em três concursos. Mas a gente não quis tirar a vaga de ninguém, até porque a gente tem fé que ela vai ter mais oportunidades agora e depois, até se ela quiser, pode dar aulas em universidade ou fazer outro concurso”, disse Carol à Jovem Pan. Jessilane voltou de seu primeiro paredão nesta terça-feira, 1º. A professora e Natália Deodato ficaram na casa, Rodrigo foi o eliminado da semana. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou em libras com a casa, em homenagem a Jessi, e emocionou a internet.