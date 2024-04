Rihanna manda recado para fãs brasileiros em vídeo com Camilla de Lucas: ‘Sinto falta de vocês’

Encontro das artistas aconteceu durante um evento da Fenty Beauty em Los Angeles

Reprodução/Instagram/@camilladelucas Rihanna e Camilla de Lucas estiveram juntas em um evento da Fenty Beauty em Los Angeles



A influenciadora digital Camilla de Lucas compartilhou nesta segunda-feira (29) um vídeo em seu Instagram, com o encontro com Rihanna, onde a cantora aparece mandando um recado para os brasileiros. “Brasil, mal posso esperar para voltar. Sinto falta de vocês”, disse Rihanna. O vídeo foi gravado durante um evento da Fenty Beauty em Los Angeles. Na legenda, Camilla descreve o encontro com a cantora. “Apesar de todo esse surto, tive a oportunidade conversar com a queen e ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda! Pude dizer pra ela segurando em suas mãos e olhando nos seus olhos o quão inspiradora ela era. E depois disso, eu peguei meu celular e pedi pra ela uma foto e pra mandar um recado para vocês, meus seguidores que tanto torcem pelo meu trabalho”, escreveu.

No domingo (28) O momento do encontro entre Camilla e Rihanna viralizou nas redes sociais, com muitos seguidores da influenciadora comentando sobre a naturalidade e simpatia demonstradas por ambas. A publicação de Camilla capturou a atenção dos fãs, com comentários de admiração e identificação, como um seguidor que disse: “Eu emoldurava essa foto e colocava na sala de casa”.