Festa do ‘BBB 21’ teve Fiuk atrás de Juliette, Pabllo Vittar chorando e Arthur encantado pela cantora

Também teve muito chororô, Boninho invadindo a casa de dummy e Gil falando de masturbação

Reprodução/Globo/22.04.2021 Arthur comentou com Gilberto que achou a cantora Pabllo Vittar linda



A festa do “BBB 21”, que aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 22, agitou os brothers. Com o show de Preta Gil e Pabllo Vittar, os participantes se divertiram, choraram e, claro, falaram de jogo. Fiuk segue firme na missão de abrir os olhos de Gilberto em relação a Viih Tube e, durante a festa, eles comentaram que estão determinados a conseguir o líder nesta quinta para indicar a youtuber ao paredão. Durante o show, um dos momentos que mais chamou atenção foi quando Pabllo cantou Indestrutível e, ao olhar para Gil do Vigor, não aguentou e começou a chorar. Vale lembrar que em outra liderança, o doutorando em economia pediu a produção para tocar a música na sua festa e se emocionou muito.

Quem ficou encantado com Pabllo Vittar foi Arthur, que não poupou elogios a cantora. “A Pabllo é gata, vai tomar no c*. O tamanho das pernas, a bunda”, comentou o crossfiteiro com Gil. Juliette também reparou nessa química e comentou com Arthur que a artista tinha feito uma gracinha com ele. “Foi na hora que ela cantou ‘tem tanto homem bonito na cidade’. Achei ela muito linda, nunca tinha visto pessoalmente. Perfeita. Ganhou um fã”, declarou o brother. Durante o show, Pabllo revelou que está noiva e que vai casar em breve. Outro papo que chamou atenção foi quando Gil contou para Juliette que queria se masturbar dentro da casa, a paraibana incentivou o doutorando e ele confessou que já tinha estimulado o “furico” no banheiro privativo da casa.

O público também notou uma aproximação de Juliette e Fiuk e um momento em que ele caçam uma borboleta está entre os assuntos mais comentados do Twitter. O filho de Fábio Jr. diz a Juliette, que consegue pegar a borboleta, que desse jeito ele se apaixona e respondeu que é para ele se apaixonar pela borboleta. Já Boninho prometeu e marcou presença na festa vestido de dummy. Enquanto muitos estavam em clima de festa, Camilla de Lucas chorou ao abraçar João Luiz e disse que não conseguiria chegar a reta final sem ele. Conforme o resultado prévio da enquete da Jovem Pan, João será eliminado no paredão desta quinta.

A olhadinha da Pabllo pro Gil e o choro logo em seguida. pic.twitter.com/mgj47zoi4X — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) April 22, 2021

arthur ta doido pra comer a pabllo socorro pic.twitter.com/JGpRzk0JEd — vestido de bolinhas da clarinha vitti (@lamurilla) April 22, 2021

o nível do surto fiuk e juliette dançando até o chão e DO NADA começam a correr atrás de uma borboleta 🗣🗣🗣 #bbb21 #festabbb pic.twitter.com/vJ7V88t6bz — anália 🍉📈 (@analiaogs) April 22, 2021