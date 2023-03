Rita Lee recebe alta e família celebra: ‘Bem-vinda ao lar’

Cantora estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há mais de uma semana

Reprodução/Instagram/roberto_de_carvalho Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, postou uma foto mostrando que a cantora recebeu alta



Rita Lee recebeu alta hospitalar, informaram os familiares da cantora neste sábado, 4. O músico Roberto de Carvalho, que é casado com a artista, postou nas redes sociais uma foto da parceira na qual é possível ver que ela não está mais no hospital. Na legenda, ele escreveu: “Home” (casa, em português). João Lee, um dos filhos da rainha do rock brasileiro, também publicou uma foto de Rita e celebrou: “Welcome home” (bem-vinda ao lar, em português). A internação da cantora de 75 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi confirmada pela família no último dia 24 de fevereiro. Na ocasião, Roberto tranquilizou os fãs: “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias”. Na quarta-feira, 1, João mostrou a mãe tomando sorvete no hospital e desmentiu os rumores de que o quadro clínico da artista era delicado. “Minha mãe está bem”, garantiu. Em maio de 2021, Rita foi diagnosticada com um tumor no pulmão. Ela descobriu a doença em estágio inicial, passou por tratamentos de imunoterapia e radioterapia e conseguiu se curar.