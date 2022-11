Roberto Justus descobre tumor maligno e passa por cirurgia

Apresentador soube do câncer na bexiga após fazer exames de rotina: ‘Não é uma sentença de morte’

Reprodução/Instagram/robertoljustus Roberto Justus vai fazer sessões de quimioterapia por prevenção



O empresário e apresentador Roberto Justus, de 67 anos, revelou que descobriu um câncer na bexiga e precisou passar por uma cirurgia. Em um vídeo publicado no último domingo, 6, no Instagram, ele disse que estava expondo esse assunto pessoal, pois acredita que o seu caso poderia servir como um alerta. “Quem me conhece sabe que eu sou super regrado, que sou uma pessoas que se cuida demais, nunca tive nenhum vício, nunca fumei cigarro, [não consumo] álcool e etc., mesmo assim estou sujeito a qualquer tipo de coisa que qualquer um pode ter. Durante o check-up que faço rigorosamente todos os anos, eu descobri um divertículo em cima da bexiga, para quem quer entender melhor, um cisto, que tinha uma coisa sólida dentro”, contou o ex-apresentador de “O Aprendiz”. O médico que está atendendo o empresário disse que era melhor ele operar imediatamente porque poderia ser um tumor maligno. “Saberíamos isso só quando [eu já tivesse] operado. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo [maligno], então eu tinha um câncer na bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque descobri no exame. Quando a gente trata precocemente, o câncer não é uma sentença de morte.” Justus falou que agora, por orientação médica, vai fazer um tratamento preventivo para “evitar que alguma célula tenha escapado” para o organismo: “Vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, serão oito sessões, que é importante para eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura”. Vaidoso, o empresário disse que não se importa se perder o cabelo no tratamento, pois nesse momento o que importa é a cura.