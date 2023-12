Rock in Rio anuncia Luísa Sonza após esgotar 180 mil ingressos em duas horas

Venda geral com restante dos ingressos começa no dia 11 de abril de 2024

Reprodução/Instagram/@luisasonza Luísa Sonza, Ed Sheeran e Imagine Dragons estão confirmados no Rock in Rio 2024



O festival Rock in Rio confirmou uma nova atração para a edição de 2024, que comemora os 40 anos do evento. A cantora Luísa Sonza será uma das artistas a tocarem na Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, no próximo ano. Além dela, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo, Joss Stone, Ludmilla, Ivete Sangalo, Gloria Groove e Jão se apresentarão no festival carioca, que acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Na noite de quinta-feira, 7, o Rock in Rio liberou vendas para o “Rock In Rio Card”, modelo antecipado de ingresso que, posteriormente, possibilita escolha adiantada e exclusiva para dia do evento. Ao todo foram 180 mil ingressos vendidos em duas horas, conforme informações divulgadas nas redes sociais do festival. A venda geral começa no dia 11 de abril de 2024, no site da Ticketmaster, às 19h. Para celebrar o aniversário do espetáculo, o Rock in Rio anunciou uma série de reformas no Palco Mundo, com novos telões LED distribuídos pelo espaço.