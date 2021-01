Rodrigo Faro relembra primeiro jantar com a esposa em fast food: ‘Era o que dava para pagar’

Apresentador fez uma homenagem a Vera Viel, com quem já está junto há 24 anos e tem três filhas

Reprodução/Instagram/rodrigofaro Rodrigo Faro postou uma foto com Vera Viel e disse que 'o verdadeiro amor nunca se desgasta'



O apresentador Rodrigo Faro aproveitou a chegada de 2021 para celebrar mais um ano ao lado da esposa, a modelo Vera Viel. “Mais uma virada de ano juntos. Já são 24… Quantas batalhas, quantas conquistas. Estava lembrando a primeira vez que te levei para jantar no Habib’s com meu Corsa 1995. Era o que dava para pagar. Fomos num dia que tinha promoção onde comprava uma esfiha e levava duas”, contou o apresentador do “Hora do Faro”, da Record TV. O artista acrescentou que ele e a esposa sempre foram unidos como se fossem um só. “Montamos uma família linda e abençoada com três dádivas que Deus nos deu chamadas Clara, Maria e Helena. E como é bom olhar para nossa história e ver que tudo continua valendo a pena. Não existe declaração de amor maior do que priorizar quem esteve do seu lado desde sempre!!! O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem”, concluiu Rodrigo. “Te amo”, respondeu Vera na publicação. “Parabéns”, comentou a atriz Susana Vieira. “Lindões, mais um ano de sucesso, saúde e realizações para vocês”, escreveu o ex-Fazenda Lucas Maciel. “Lindos! Inspiração”, acrescentou o ex-BBB Pyong Lee.