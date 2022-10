Iza anuncia fim do seu casamento com Sérgio Santos: ‘Em novos caminhos’

Cantora estava casada com o produtor musical desde 2018; ele também se manifestou sobre o término

Reprodução/Instagram/iza Iza e Sérgio Santos estavam casados desde 2018



A cantora Iza anunciou nesta segunda-feira, 10, o fim do seu casamento com o produtor musical Sérgio Santos. “Vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente. Continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal”, escreveu a artista nos stories do Instagram. “Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação com duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos.” Por fim, a artista agradeceu o carinho que ela e Sérgio receberam dos fãs desde o início do relacionamento e acrescentou: “Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase”. O casamento de Iza e Sérgio aconteceu em 2018, no Rio de Janeiro, pouco mais de um ano após começarem a namorar. Nas redes sociais, Sérgio disse que não tem o costume de fazer postagens sobre a vida pessoal, mas decidiu confirmar o término do seu relacionamento com Iza. Na sequência, o produtor dos hits Pesadão e Ginga acrescentou que a história do casal “estará registrada para sempre em forma de música”.