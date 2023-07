Ana Maria Braga explica sumiço do ‘Mais Você’: ‘Não consegui apresentar’

Apresentadora ligou para a repórter Ju Massaoka nesta manhã e pediu para ela comandar a atração

Reprodução/Globo Ana Maria Braga não apresentou o 'Mais Você' desta quarta-feira, 12



A apresentadora Ana Maria Braga não comandou o “Mais Você” desta quarta-feira, 12. De acordo com Ju Massaoka, repórter da atração matinal da Globo, a comunicadora decidiu ficar de fora do programa nesta manhã e a pegou de surpresa. “Quarta-feira, 12 de julho, bom dia! Hoje é o dia do ‘Feed da Ana’, mas a Ana não estará aqui. Ela acordou um pouquinho indisposta, com uma dor de garganta, ligou para cá e disse para eu tocar o barco. Então eu vou tocar, mas como eu não sou doida nem nada – Fabricio Battaglini está de férias, Talitha Morete está lá no Rio –, eu pedi ajuda do meu amigo Cauê Fabiano, afinal a gente é o time da Ana”, falou Ju na abertura do programa. “A gente está sempre a postos para o que der e vier”, acrescentou Cauê. Nas redes sociais, Ana Maria tranquilizou os fãs e deu mais detalhes sobre sua ausência no programa: “Hoje infelizmente não consegui apresentar o ‘Mais Você’. Acordei indisposta, com dor de garganta e uma tossezinha chata. O tempo seco em São Paulo está muito seco e acabou me atrapalhando aqui. Minha dica? Hidrate-se, menina! Amanhã nos vemos na telinha”. A artista adiantou que receberá como convidada na atração de quinta-feira, 13, a apresentadora Xuxa Meneghel.