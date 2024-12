Fada Santoro, icônica atriz da primeira ‘Escrava Isaura’, morre aos 100 anos

Artista faleceu em sua residência no Leme, no Rio de Janeiro, apenas uma semana após ter recebido alta de uma internação devido à Covid-19

Reprodução/ Instagram Mafalda Santoro nasceu em 1924, no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira artística na década de 1930



Fada Santoro, a icônica atriz que interpretou a primeira ‘Escrava Isaura’ nas telonas, morreu aos 100 anos. A notícia foi confirmada por amigos próximos, que relataram que Fada morreu em sua residência no Leme, no Rio de Janeiro, apenas uma semana após ter recebido alta de uma internação devido à Covid-19.

Mafalda Santoro nasceu em 1924, no Rio de Janeiro e iniciou sua carreira artística na década de 1930. Seu grande destaque veio em 1949, quando assumiu o papel principal na adaptação cinematográfica de “A Escrava Isaura”, obra de Bernardo Guimarães. Na década de 1950, devido a sua fama no cinema nacional, foi convidada para trabalhar na Argentina. Por lá, a atriz atuou em duas produções.

Após seu casamento nos anos 1960, Fada optou por uma vida mais reservada, afastando-se do mundo das artes para se dedicar à família. Sua última aparição na televisão foi na novela “A Rainha Louca”, exibida pela Globo em 1967. Em 1975, ela fez uma participação no documentário “Assim Era a Atlântida”, que retratou a história do Brasil.

