Sabrina Sato abre o jogo e fala sobre crise no relacionamento com Duda Nagle

Apresentadora confirmou que o casal passou por um momento turbulento, mas afirmou que eles superaram essa fase com o auxílio da terapia

Reprodução/Instagram/dudanagle Sabrina Sato contou como superou crise na relação com Duda Nagle



A apresentadora Sabrina Sato confirmou que seu relacionamento com o ator Duda Nagle passou por uma crise. As especulações começaram após seguidores perceberem que o casal passou algumas datas comemorativas separados. Em entrevista ao “Fantástico” no último domingo, 20, a nova contratada da Globo disse que o casal superou essa crise depois que ela percebeu que não podia fugir das discussões sobre o relacionamento e que precisava separar um tempo para ficar apenas com o parceiro. “À noite, eu comecei a reservar uns dias pra gente. Esses dias a gente namora, esses dias a gente janta. A gente descobriu nas crises que precisava disso”, comentou. Sabrina disse que foi na terapia que ela entendeu que precisava realizar esses movimentos para tornar sua relação com Duda mais leve e prazerosa.

“Ela [a terapeuta] falou: ‘Sabrina, se você não reservar [um dia], não vai aparecer [uma mudança] e o relacionamento vai desgastando porque aí você vai estar cansada, ele vai estar cansado. Quando vocês se encontrarem, vão estar desgastados. E o relacionamento vai passando por momentos difíceis’. Então, a gente precisou encontrar um dia pra gente. Conversar mais, fazer aquelas DR’s, sabe? Conversar sobre o relacionamento. Eu era aquela do relacionamento que fugia desse momento. Ele falava: ‘Vamos conversar’. Eu respondia: ‘Calma aí que eu tenho que resolver um negocinho’. Fugia e guardava muito para mim”, contou a apresentadora, que, após deixar a Record, vai comandar duas atrações no GNT. Depois que passou a conversar mais sobre a relação e tirar um tempo para ficar mais próxima de Duda, Sabrina se sente em um novo relacionamento. “Melhorou muito! Parece que estou começando a namorar de novo, tudo está mais gostoso”, concluiu.