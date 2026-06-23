Sabrina Sato diz que não tem enjoo durante gravidez, mas revela sintoma incontrolável

A apresentadora anunciou gravidez com o ator Nicolas Prattes em um vídeo postado em suas redes sociais na segunda-feira (22)

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, disse nesta terça-feira (23) que não está tendo enjoo durante sua nova gestação mas revelou que ter muita fome. “Eu tenho muita fome, uma fome que eu não tenho como explicar para vocês. O engraçado é que eu não tenho enjoo, mas fome sou capaz até de comer o pé da mesa”, brincou.

Na segunda-feira (22) Sabrina anunciou que estava esperando seu segundo filho, o primeiro com o ator Nicola Prattes, com quem é casada desde o início de 2025. A divulgação foi por um vídeo publicado nas redes sociais da apresentadora com a filha Zoe, de 7 anos, e o marido.

Sabrina disse que está muito feliz com a gestação e agradeceu as manifestações dos fãs. “Eu estou tão feliz, estou passando para agradecer pelo carinho e pelas mensagens. Estou em um momento tão plena e realizada, foram dois anos nessa luta tentando engravidar”, confessou a apresentadora.

Em 2024 a apresentadora e Nicolas chegaram a perder duas gestações.