Jessie J faz discurso emocionante sobre tratamento de câncer de mama em show no The Town

‘Algumas pessoas usam medicamentos, outros meditam, esta é minha forma de cura’, declarou a cantora em apresentação deste sábado (13) no Autódromo de Intergalos

ALE FRATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora britânica Jessie J durante apresentação no palco Skyline neste sábado (13) em São Paulo



Diagnosticada com câncer de mama em junho, a cantora britânica Jessie J se apresentou no The Town neste sábado (13). A artista de 37 anos “trocou de lugar” com Ivete Sangalo e subiu ao palco Skyline no início da noite, vestida de terno azul e acompanhada de um guitarrista, um baixista e uma tecladista, todos vestidos com a camisa do Brasil. Ela já havia avisado que faria um show acústico e mais curto, de apenas uma hora.

Em um dos momentos, fez um discurso emocionante sobre seu tratamento e explicou porque não cancelou o show no Brasil. “Algumas pessoas usam medicamentos, outros meditam, esta é minha forma de cura”, disse ela, acrescentando que ainda não está pronta para fazer um show completo.

“Se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que está passando por isso: saiba que eu quero te abraçar forte” 💜 Jessie J celebra a vida com o que ela mais ama: a música! 🥹 #JessieJNoMultishow #TheTownNoMultishow pic.twitter.com/28YVbrBjHY — Multishow (@multishow) September 13, 2025

“Eu quero celebrar essas músicas, celebrar essas memórias”, afirmou. “Três anos e dois dias atrás, aqui no Brasil, eu descobri que estava grávida, e hoje faz 12 semanas que eu fiz a minha cirurgia (de mastectomia). Esse é um marco muito importante para mim”, contou.

“Eu só queria dizer que, se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que esteja passando por isso, saiba que eu quero te abraçar forte. Eu ofereço todo o amor que recebi nesses últimos meses. Quero compartilhar todo esse amor com vocês”, finalizou a artista.

Publicado por Carol Santos