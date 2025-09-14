Mariah Carey retorna ao Brasil com show no The Town
Com um macaquinho com as cores da bandeira do Brasil, a cantora brilhou com as canções ‘Hero’, ‘My All’, ‘Heartbreaker’ e ‘We Belong Together’
A cantora Mariah Carey subiu ao palco do The Town neste sábado (13), em São Paulo, marcando sua segunda apresentação no Brasil em dois anos. A artista norte-americana fez o público soltar a voz com um repertório que misturou alguns de seus maiores sucessos, como ‘Without You’, e com composições novas, como ‘Type Dangerous’ que fará parte de seu novo álbum, ‘Here For It All’, e que marcou o início da apresentação.
Com um macaquinho com as cores da bandeira do Brasil, a cantora também brilhou com as canções ‘Hero’, ‘My All’, ‘Heartbreaker’ e ‘We Belong Together’. Em uma homenagem aos brasileiros, Mariah encerrou a apresentação com sua versão de ‘I Want To Know What Love Is’, sucesso no país após integrar a trilha sonora da novela ‘Viver a Vida’.
A próxima parada da artista acontece em Belém. Mariah participará do evento Amazônia Livre — Hoje e Sempre, que será realizado na quarta-feira (17).
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.