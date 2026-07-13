Sam Neill, estrela de Jurassic Park, morre aos 78 anos
Sam Neill, ator que ficou conhecido por diversos papéis em Hollywood, mas principalmente em “Jurassic Park”, morreu na Austrália, nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, informou sua família, em um comunicado que descreveu a morte do querido ator como “repentina e inesperada”.
“Sam estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida”, diz o comunicado. O neozelandês, que interpretou o Dr. Alan Grant no sucesso de bilheteria de 1993 “Jurassic Park”, revelou em um livro de memórias de 2023 que estava “possivelmente morrendo” devido a um linfoma não Hodgkin em estágio três.
No entanto, ele declarou este ano que estava livre do câncer graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico. O comunicado da família afirmou que Neill “permanecia livre do câncer”.
“A perda foi repentina e inesperada, mas felizmente Sam permaneceu livre do câncer”, dizia o comunicado. Sua família informou que ele estava sendo tratado no Hospital Privado St. Vincent, em Sydney, na época.
A carreira de ator de Neill começou na década de 1970 e abrangeu dezenas de papéis na TV e no cinema, incluindo “Peaky Blinders”, “A Caçada ao Outubro Vermelho” e “O Piano”. Quando não estava atuando, Neill também administrava vinhedos na pitoresca região de Central Otago, na Ilha Sul da Nova Zelândia.