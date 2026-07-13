Sam Neill, estrela de Jurassic Park, morre aos 78 anos

Em 2023, ator revelou um linfoma em estágio três, mas se livrou do câncer neste ano; causa da morte ainda não foi divulgada

Sam Neill, ator que ficou conhecido por diversos papéis em Hollywood, mas principalmente em “Jurassic Park”, morreu na Austrália, nesta segunda-feira (13), aos 78 anos, informou sua família, em um comunicado que descreveu a morte do querido ator como “repentina e inesperada”.

“Sam estava rodeado pela família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda a sua vida”, diz o comunicado. O neozelandês, que interpretou o Dr. Alan Grant no sucesso de bilheteria de 1993 “Jurassic Park”, revelou em um livro de memórias de 2023 que estava “possivelmente morrendo” devido a um linfoma não Hodgkin em estágio três.

No entanto, ele declarou este ano que estava livre do câncer graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico. O comunicado da família afirmou que Neill “permanecia livre do câncer”.

“A perda foi repentina e inesperada, mas felizmente Sam permaneceu livre do câncer”, dizia o comunicado. Sua família informou que ele estava sendo tratado no Hospital Privado St. Vincent, em Sydney, na época.

A carreira de ator de Neill começou na década de 1970 e abrangeu dezenas de papéis na TV e no cinema, incluindo “Peaky Blinders”, “A Caçada ao Outubro Vermelho” e “O Piano”. Quando não estava atuando, Neill também administrava vinhedos na pitoresca região de Central Otago, na Ilha Sul da Nova Zelândia.